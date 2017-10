El joven club de Carlos Casares se reforzó muy bien y tiene puntaje ideal. Club Agropecuario Argentino es el nombre oficial de la juvenil institución fundada el 23 de agosto de 2011 en Carlos Casares. Pero todos lo conocen como Agropecuario. Nació con un respaldo enorme: el empresario sojero Bernardo Grobocopatel, dueño y presidente, decidió invertir fuerte para darle forma a su enorme pasión futbolera. Y Agropecuario desde sus inicios apostó por incorporar futbolistas reconocidos y por escalar categorías con una rapidez asombrosa.

Acaba de hacer su estreno en la B Nacional y ya prematuramente, mientras da sus pasos iniciales en esta nueva experiencia, no resulta descabellado incluirlo entre los candidatos al ascenso. Debutó visitando a Flandria, llevándose de Jáuregui una victoria 1 a 0 con gol de uno de sus refuerzos, Mauricio Romero, ex marcador central de Lanús, Colón, Gimnasia y Esgrima La Plata y clubes mexicanos (Morelia, Atlante, Puebla y Dorados) sumado al paso por la Selección Argentina Sub 20.

En la siguiente presentación, el sábado pasado, superó a Guillermo Brown de Puerto Madryn 2 a 0. Mejor arranque, entonces, imposible: 6 puntos de 6, 3 goles a favor y 0 en contra.

Los secretos y el futuro del equipo del otro Grobocopatel

De esta manera extendió su récord: los debuts de Argentino Agropecuario en certámenes nacionales siempre fueron con triunfo. El Sojero ganó sus primeros partidos en el Argentino C (vs. Argentino de Trenque Lauquen 4 a 1); Argentino B (vs. El Linqueño 1 a 0); Federal A (vs. Alvarado 1 a 0); Copa Argentina (vs. Club Mercedes 5 a 1) y ahora Nacional B (vs. Flandria 1 a 0).

Junto a Mauricio Romero llegaron otros futbolistas con recorrido en Primera como Facundo Parra (ex Chacarita Juniors, Independiente, Atlético de Rafaela y clubes extranjeros), Fabián Assmann (ex Independiente, Quilmes, Vélez y Las Palmas), Cristian Llama (ex Arsenal, San Lorenzo, Newell's, Colón y Aldosivi, además de Catania, Fiorentina y Veracruz), y el paraguayo Hernán Villalba (ex Newell's y Olimpia). De la temporada pasada permanecen Eduardo Casais (Boca, Olimpo y Arsenal, sumado a clubes del ascenso) y Cristian Barinaga (ex Quilmes y Colón, y equipos del ascenso).

Jose María Chaucha Bianco, ex volante de Newell's, Racing de Córdoba, Independiente (campeón 1988-89), Gimnasia y Esgrima La Plata (campeón Copa Centenario 1993) y Arsenal, y con una extensa trayectoria como técnico, llegó a Agropecuario a principios de la pasada temporada, tras dirigir a Gimnasia y Tiro de Salta. Y por esas casualidades, fue el equipo salteño quien colaboró para que el club de Carlos Casares pegase el salto a la B Nacional.

En la última fecha del Pentagonal del pasado Federal A, Agropecuario, líder invicto con 3 triunfos y 1 empate, quedaba libre y para ascender dependía de que Gimnasia y Esgrima de Mendoza no derrotase a Gimnasia y Tiro. Una victoria mendocina forzaba un partido desempate, pero ganaron los salteños, 1 a 0, y a la distancia festejó el Sojero.

Bianco tenía otros dos ascensos entre sus antecedentes: con Tiro Federal a Primera en 2005 y con Guaraní Antonio Franco a la B Nacional en 2015.

El sueño de toda una ciudad

"Ya el sueño no es de algunos pocos, ahora el sueño es de toda la ciudad y la zona", declaró Grobocopatel, en la conferencia de prensa de presentación oficial en Carlos Casares.

El presidente de Agropecuario agregó: "Transformamos una linda cancha de Federal B en a una linda cancha de Nacional B", en referencia al estadio Ofelia Rosenzuaig, bautizado en homenaje a la abuela del empresario.

"Estoy contento por la ciudad, el grupo es muy bueno y espero poder aportar toda mi experiencia. Es impagable estar a 3 minutos del entrenamiento, te levantás, te tomás un mate y llegás a la cancha", dijo Fabián Assmann, quien aún no debutó en su nuevo club.

"Cuando arrancamos este proceso siempre pensamos en lograr lo mejor. En esta nueva categoría nos vamos afianzando gracias a los resultados positivos", declaró el Chaucha Bianco. "Armamos un equipo -agregó el DT- para ser un rival duro para todos. Esto no es ninguna sorpresa para nosotros, aunque tenemos los pies sobre la tierra. Todos los partidos, hasta el final, van a ser difíciles".

Carlos Casares, ciudad del Oeste de la Provincia de Buenos Aires, distante a 315 km de la CABA, con 18.000 habitantes tiene como máximo orgullo deportivo al automovilista Roberto Mouras (1948-92), tres veces campeón de Turismo Carretera. Ahora, el fútbol, de la mano de la revolución sojera, quiere ser otra marca registrada de esta ciudad agrícola-ganadera. Y hasta sueña con jugar contra Boca y River.