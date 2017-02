José Alfonso ingresó en el equipo titular

Agropecuario Carlos Casares le devolvió la visita a Viamonte y lo hizo con una goleada: fue práctico, preciso y contundente para superar al “decano” por 5 a 0. El “sojero” no tuvo piedad, pasó por arriba a su rival y lo dejó sin chances de repetir la actuación del pasado viernes. Los suplentes también ganaron, esta vez, por 2 a 0. Ahora, se viene Douglas Haig en lo que será la gran prueba para el conjunto casarense.

Se enojó el “sojero”. Viamonte pareció mojarle le oreja el pasado viernes en Casares, donde hizo un buen partido y Agropecuario recién pudo darlo vuelta y quedarse con la victoria a poco del final. Por eso, el equipo del “Chaucha” Bianco salió con todo en esta revancha y no tuvo piedad del “decano”. Hizo cinco pero pudieron ser más, en un trámite donde se evidenció la diferencia de categoría entre uno y otro equipo.

En el inicio, el local quiso sorprender intentando disputar el balón en el mediocampo y tuvo una buena chance de anotar con un remate que se estrelló en el travesaño del arco defendido por César Vallejos. Sin embargo, tras esa jugada, el balón pasó a ser propiedad exclusiva de Agropecuario que ejerció la tenencia y buscó progresar por los costados. Con Cristian Barinaga como eje del circuito ofensivo, el “sojero” fue convirtiéndose en el único protagonista del juego. Así, promediando esta parte, el conjunto casarense abrió la cuenta cuando, tras un desborde por la derecha, Julián Escudero intentó despejar el esférico y terminó introduciéndolo en su propio arco.

Con el tanto, Agropecuario ganó tranquilidad y ofreció un interesante abanico de variantes a la hora de atacar. Se paró en campo rival, hizo ancho el campo de juego y fue preciso e incisivo en cada uno de sus avances. De esta manera, el conjunto casarense no tardó en estirar la diferencia ya que, a los 28’, Cristian Barinaga puso el 2 a 0 con una exquisita definición, picando la pelota por sobre el cuerpo del arquero.

Lejos de quitarle intensidad al partido, en el complemento, Agro fue un aluvión. A los 3’, Luciano Millares perdió un balón en la zona media y Jonathan Rodríguez no tuvo reparos para rematar de larga distancia y concretar un verdadero golazo que terminó por derrumbar las aspiraciones del “decano”.

El “sojero” mantuvo su libreto de presión alta y a los 6’ volvió a anotar. Alvaro Klusener le robó una pelota en la salida a Julián Escudero y con un disparo cruzado desde el borde del área anotó el 4 a 0.

La propuesta del conjunto casarense siguió siendo avanzar por los costados y allí cobraron un papel decisivo Horacio Tijanovich y el ingresado José Alfonso, quienes ganaron constantemente por las bandas. El quinto gol fue obra del delantero ex GELP quien avanzó por la derecha y clavó la pelota en el ángulo superior izquierdo de Yaqué Coliqueo, que nada pudo hacer para evitar una nueva caída de su arco.

En los minutos restantes, Agro hizo circular la pelota, les dio minutos a algunos jugadores en el conjunto titular e incluso tuvo oportunidades de anotar más goles, pero falló en la puntada final.

El árbitro dio por terminado el partido, cerrando una gran actuación del “sojero” que superó en todas sus líneas a un Viamonte que no pudo repetir el papel realizado en Carlos Casares. Agropecuario tuvo una gran actuación colectiva y evidenció la diferencia de categoría a lo largo de los sesenta minutos que duró el amistoso. De esta manera, llega con buenas expectativas al cotejo de mañana viernes, donde recibirá a Douglas Haig de Pergamino, una muy buena medida para medir las fuerzas del elenco casarense de cara a la reanudación del Federal A que aún no tiene fecha cierta.

En el partido preliminar, el equipo alternativo de Agropecuario derrotó a Viamonte por 2 a 0. El juego tuvo el protagonismo del conjunto casarense, que dominó las acciones durante su desarrollo, pero sólo pudo quebrar el marcador en jugadas de pelota detenida. Alejandro Aguirre, de tiro libre, y Gonzalo Urquijo, de tiro penal, convirtieron para el “sojero” que también pudo alzarse con un triunfo en el encuentro que abrió la tarde noche. De esta manera, los “suplentes” siguen engrosando números ya envidiables: sobre 4 partidos, ganaron 3 y empataron 1, convirtieron 18 goles y no recibieron tantos en contra; señala la nota de Orsai Casares.

SÍNTESIS

VIAMONTE FC (0): D. López; E. Franco, Manavella, J. Escudero, B. Avilés; E. Bonamino, B. Verón, R. Herrera, N. Verón; N. Castillo y L. Millares. DT: Abel Oliver. Suplentes: J. Elizalde, G. Nechi y Velazco. Ingresaron: Y. Coliqueo, Ávalos y J. Fernández.

AGROPECUARIO (5): C. Vallejos; E. Casais, L. Vesco, J. Tejera, M. Fernández; J. Rodríguez, M. Zbrun, J. P. Manzoco, H. Tijanovich; C. Barinaga y A. Klusener. DT: José María Bianco. Suplentes: G. Salort, F. Urquiza, J. Medina, E. Díaz, C. Pontillo, A. Reyes y José Alfonso.

Goles: PT. 14’ J. Escudero e/c (A) 28’ C. Barinaga (A) ST. 3’ J. Rodríguez (A) 6’ A. Klusener (A) 9’ H. Tijanovich (A)

ARBITRO: Julio Morales.

FORMACIÓN AGRO 1° PARTIDO:

Agropecuario: M. Barufaldi; H. Azaguate, F. Urquiza, B. Quiroga, J. Medina; A. Reyes, C. Pontillo, E. Díaz, A. Aguirre; L. Godoy y G. Urquijo: DT: José María Bianco. Ingresaron: G. Salort, E. Maldonado, A. Rabán, J. Alfonso, B. Blando, T. Gallo y T. Gorosito.