Apasionado por la música y la poesía popular -argentina

“Soy un eterno vecino, enamorado de mi Pehuajó querido. Por eso, es una gran satisfacción participar en los últimos cincuenta años, en el Festival de Folklore Surero junto a colegas y amigos, y el público en general que siempre nos acompaña con sus aplausos en anfiteatro del Parque General San Martín”, enfatizó.

El guitarrista, compositor y docente pehuajense, a meses de jubilarse, repasó su itinerario

y reflexionó sobre el sistema educativo, en diálogo con NOTICIAS.

“La carrera de música no es un entretenimiento, es una profesión seria que requiere escribir, componer y tener un amplio conocimiento del instrumento.

Una ardua tarea que realizo de joven con mucho compromiso, sin intereses y egoísmos he brindado misapiencia a los alumnos –referentes del futuro-. Esto me permitió cosechar muchas amistades, así me siento muy cómodo y contento. ¿Entonces, qué más puedo pedir a la vida?”, manifestó en su rincón de trabajo e inspiración lo acompañan sus inseparables guitarras criollas. Y cuadros adornan esas cuatro paredes donde coexisten sus recuerdos más preciados de su labor artística y docente.

TAREA DOCENTE

“¡Son tantas las anécdotas para contar, lindos momentos trasmitiendo con afecto la instrucción a los niños, jóvenes y adultos avocados al estudio y a la práctica de la guitarra. El propósito es que se interioricen en la música folklórica popular y académica de grandes maestros”, refirió repasando aspectos del noble quehacer que cumple con mucha entrega desde 1985 cuando participó de la fundación del Conservatorio Pehuajó Osmar Maderna, y desde entonces desempeña su actividad de profesor de instrumento. A partir de abril 1989 su gestión se extendió en el ex – Centro Polivalente de Arte de la vecina ciudad de Trenque Lauquen.

“El objetivo es formar estudiantes de muy buen nivel, muchos ya son maestros y ejercen la tarea que yo realizaba hace muchos años. Se trata de gente de la región, y de otras ciudades de la provincia de Buenos Aires, como 9 de Julio, Salliqueló, Pigüé, Intendente Alvear, Villegas, entre otras”, relató a nuestra cronista.

EDUCACIÓN Y OPORTUNIDADES

Haciendo hincapié en la responsabilidad que, hoy como ayer, demanda la tarea de enseñar. “La escuela de hoy, debe proveer de toda clase de estímulos que permitan el desarrollo del aprendizaje, implementando acciones pedagógicas – didácticas que reviertan el desinterés por aprender”, subrayó.

-¿Se trata de focalizar la educación en lo emocional para mejorar la interacción social y el aprendizaje?

- Hay que insistir en la dirección y en la actitud de los profesores en todas las áreas. Reitero, los alumnos deben recibir una buena enseñanza para que desde la base no cometan errores dentro de una lectura o pulsación.

- ¿Entonces?

- Observo que en la actualidad se suele subestimar el talento personal de muchos chicos que estudian música, y practican distintos instrumentos. En esta situación, se sienten defraudados, y dejan los estudios, entonces es esencial incentivarlos para que se sientan seguros, amplíen los conocimientos académicos y exhiban las muestras al público.

Cuestión pendiente para debatir en una próxima charla y concierto de guitarra.

FORMACIÓN

“Una ocasión para agradecer las sugerencias y la formación musical que obtuve de mis queridos maestros, entre ellos mi padre: José María Boses, un gran músico- guitarrista académico dedicado a la composición musical, con quién aprendí las primeras lecciones motivando el interés por el fascinante mundo de la guitarra”, destacó.

Evocando “la primera guitarrita de juguete que acaricié a los cinco años, vestía pantalones cortos cuando comencé tocar algunas melodías. Hoy me doy cuenta que tenía un oído privilegiado, exploraba el sonido de las cuerdas de tanza. Un regalo que recibí de mi mamá, Aurora Alonso -ama de casa-, ilustró José.

Con el correr del tiempo, cursó la primaria en la Escuela N° 15. Y a partir de los 11 años en la Escuela Municipal Pablo Espeleta, ubicada en Echeverría, y por la transición en la calle Del Valle continuó el nivel secundario con orientación Secretariado Comercial.

“Lo que más me atraía era la asignatura Lenguaje Musical -teoría, solfeo e instrumento-, a cargo de los profesores Walter Di Santo y José Logioco.

“Sin embargo, no pensé que la música y la guitarra sería mi vocación. Una profesión que, me permitió trabajar en la educación, y sustentar con honor mi familia”, confió evocando también la antigua guitarra con clavijas de madera parecida al violín, que recibió de su abuelo, don Ambrosio José Boses.

PASIÓN POR EL FOLKLORE

“Con mis primos, formamos el grupo ‘Estero Profundo’ –todos con apellido Boses-,

Participábamos con el canto y la guitarra en las fiestas Patrias, y eventos del pueblo. Una época inolvidable, además, recuerdo que a los 12 años cuando egresé en sexto grado toqué muy bien como solista: ‘La Felipe Varela’- zamba-, ‘Un pimpollo’-un vals- de una partitura El Recreo, y ‘El gato cordobés’. Obras difíciles para esa edad que presenté vestido con el guardapolvo, un orgullo para mis padres, y para la escuela. ¡Pero, caramba, me quedó una imagen fea sentado con la pierna cruzada, olvidé apoyar el pie en el banquito!”, lamentó describiendo aspectos de la etapa escolar cuando recibió un nuevo obsequio de su padre. “Una guitarra criolla compañera de peñas, e inolvidables vivencias”.

CAPACITACIÓN

Tras un impasse en la escuela, conoció en la adolescencia al vecino Adam, titular de la Casa Trío –ex comercio de nuestra ciudad dedicado a la venta de instrumentos musicales-. “Jorge me dio una mano muy grande, marco parte de mi vida me bancó la carrera y estoy muy agradecido. Motivo por el cual colaboré en su trabajo, además viajábamos juntos para comprar las guitarras, así se presentó la oportunidad de estudiar en Buenos Aires cuando tenía 17 años, José Yacopi - reconocido lutier de guitarras-, me vinculó con la profesora Irma Costanzo. Al día siguiente, me esperó en su casa para tomarme un examen exigente, y comencé con mucho entusiasmo una nuevo período de mi vida abocado al aprendizaje musical, junto amis queridas maestras Mirna Leo y Costanzo,”.

Una capacitación que continuó junto a profesores y destacados músicos argentinos y de otros países. “En los años ’70 se presentó la oportunidad de interactuar en un seminario con el músico uruguayo Abel Carlevaro, pero a raíz de algunas complicaciones económicastuve que esperar unos años para concretar el encuentro en 1980 en la ciudad de Mar del Plata, y en Buenos Aires durante 1985 – 1987”, reveló.

FESTIVAL DE FOLKLORE SURERO – PEHUAJÓ

Boses, rememorando su trayectoria artística muy constructiva que comenzó en 1967 durante el inicio del Festival de Folklore Surero de Pehuajó, representando durante los últimos cincuenta años a la Dirección de Cultura de Pehuajó- área donde colabora desde 1965-.

“En esa fecha competí por primera vez con muchos guitarristas del país, obtuve el primer premio interpretando con arreglo propio una obra de Eduardo Falú: “Rosas de los vientos” -zamba-“, siguió narrando.

“LA GUITARRA MÁS PRECIADA”

El entrevistado que al año siguiente fue sorprendido con otro hermoso regalo de su amigo Jorge Adam: “La guitarra más preciada que me acompañó en los conciertos y encuentros durante 12 años. Aún, la conservo”.

En este contexto agradeció “el permanente apoyo de suscolegas, amigos, autoridades y el público en general que siempre nos acompañacon sus aplausos”.

TRAYECTORIA ARTÍSTICA

Así su repertorio de música folklórica y clásicapara guitarra recrea las raíces musicales argentinas, mostrando un profundo conocimiento como intérprete prestigia su carrera desde la década del ’70 –’80-

“En los años ’74, ’75 y ’77 respectivamente recibí una beca para exhibirconciertos como solista en el Camping Musical de Bariloche. Y desde entonces, en salas de Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata y ciudades del interior.

“Entre tanto, con el grupo local participé en el Festival de Cosquín. Además, en los Torneos Juveniles de 1993 junto al alumno Claudio Vitale obtuvimos el primer premio en la categoría solista, esto nos permitió viajar luego a Europa y mostrar el nivel guitarrístico local. Además, en los últimos veintidós años, de la mano del guitarrista y compositor Juan Falú coordino y también presento en nuestra ciudad, el Festival Guitarras del Mundo, con el respaldo del área Cultura, por citar algunos espectáculos, e invitaciones en radios, TV, diarios, revistas”, ilustró.

“EL TRÍO CRUZ DEL SUR”

El guitarrista - compositor pehuajense integró en 1995 el “Trío Cruz del Sur” junto a Gustavo Grobocopatel (canto) y Héctor Llanos (canto y guitarra), representando a nuestra ciudad, Carlos Casares y 9 de Julio, exponiendo la música de tierra adentro netamente popular folklórica. Obras de grandes referentes como Yupanqui interpretanen la región, el país y en exterior: Miami y Francia, por citar algunos lugares donde muestran la calidez y solvencia ante un nutrido auditorio.

“Somos tres amigos amantes de la música. Un día decidimos formar un trío, una armonía interesante de tres voces acompañadas con dos guitarras. Y desde esa fecha, encaramos con mucha responsabilidad el proyecto, sin grandes aspiraciones logramos el reconocimiento de la comunidad”.

MÚSICA SURERA

Así, grabaron la tercera placa, una extensa fusión de temas actuales y anteriores. “Con arreglos propios y variados, estamos siempre al servicio de la obra y del poeta”, aseveró señalando su largo recorrido además con distintos grupos apasionados por el canto surero: milonga, huella y triunfo -géneros característicos de nuestra Provincia-.

OPORTUNIDADES

En este escenario, muchos artistas anhelan triunfar en el país y radicarse en Buenos Aires, o en el exterior. Sin embargo, Boses decidió regresar a su pueblo natal.

Como dice don Athaualpa Yupanqui: “Cuando se abandona el pago y se empieza a repechar, tira el caballo adelante y el alma tira pa´ atrás”.

“Regresé a Pehuajó porque lo amo profundamente. La intención es gestar con mi gente compartiendo con mi humilde guitarra la música popular folklórica argentina que tanto nos identifica”, reflexiono agradeciendo la entrevista de este diario, y el apoyode los medios en general.