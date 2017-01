“Me llaman Goyo”

El viernes pasado se llevó adelante la presentación del libro Me llaman Goyo, escrito por, Juan José Zurro, oriundo de la ciudad de Pehuajó. En esta biografía, el pehuajense, repasa la historia de Gregorio “Goyo” Peralta, quien se destacó durante la década del ´60, siendo campeón argentino y sudamericano de peso pesado.

HISTORIAS ENTRECRUZADAS

En la presentación y la firma de su libro, el escritor recordó las primeras charlas con sus abuelos maternos y dos de sus tíos, que fueron de gran importancia en el momento donde nació su admiración por la historia y el personaje de Peralta.

Pero aquel boxeador que había llamado la atención de Juan José Zurro, durante su infancia, volvió a cruzarse con él; cuando el pehuajense decidió instalarse junto a su esposa en Azul, localidad que había sido elegida por Goyo Peralta, oriundo de San Juan, para transcurrir sus días.

EL LIBRO

La figura del boxeador sanjuanino fue tomando importancia para Zurro, lo que lo lleva a escribir esta biografía. Según su autor, estas páginas surgen con la idea de “volcar la pasión de uno, en algo que transcienda su persona”.

Para el autor es importante resaltar que Goyo nunca fue campeón del mundo, y que eso no le quita mérito al boxeador, de hecho es valorable y sirve como una historia para contrarrestar que “en esta sociedad exitista si alguien no tiene un título está bajo del otro”. Según Zurro “no importan los títulos, importa ser una buena persona, trabajar, ser honesto y no joder al que está al lado”.

MENSAJE

El escritor dejó en claro que Goyo supo lo que fue la pobreza y el éxito, que logró rearmarse económicamente, y siempre peleó para volver a salir después de las caídas. Zurro quiso dejar en claro que el libro tiene un mensaje; que se basa en valorar a quien trabaja, a quien ayuda a los que necesitan algo a su lado, a quienes siguen su carrera sin molestar a los demás, sin darle importancia a los títulos y los logros de las personas.

La presentación del libro, sirvió para que Zurro contara alguna de las historias y anécdotas que generaron la admiración por aquel personaje.

INFANCIA

Peralta nació en 1935, en el barrio trinidad, uno de los más humildes de San Juan, y afrontó en 1944 el mayor terremoto que ocurrió en Argentina, salvándose de ese siniestro, gracias a que se encontraba sobre un árbol observando un casamiento. Ese trágico día, debió ver como de su casa, su barrio y su ciudad quedaban solo las ruinas.

PERONISMO

Una de las cosas que llamarón la atención del escritor, durante la búsqueda de informaciónpara la escritura del libro; fue la marcada ideología peronista de Peralta, que comenzó cuando este gobierno le habían regalado un colchón y su primer juguete durante su infancia. El hecho que durante la década del ´60, cuando el Peronismo era perseguido y estaba proscripto en la Argentina; el boxeador usaba batas con alusiones peronistas; así como también el uso de solapas con los escudos peronistas, hasta el último de sus días.

COMPRAS

Me llaman Goyo estará disponible para comprar a través del Facebook: Juan José Zurro, o a su celular: 011-15-5040-7193. También en la librería Pinocho de la ciudad de Pehuajó.