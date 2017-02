Hay acontecimientos para los que resulta difícil encontrar una explicación coherente, lógica, o al menos, creíble. Uno de ellos es el hecho que seis décadas después de su lanzamiento oficial, un promedio de unos setecientos mil telespectadores, aunque algunos entusiastas hablan de picos de rating muy cercanos al millón, siguen viendo durante los mediodías, una famosa y antigua serie televisiva que se ha estado emitiendo casi sistemáticamente desde hace casi dos décadas en nuestro país: El Zorro. Una serie que alcanzó su máxima popularidad de la mano de los estudios Disney en una producción televisiva protagonizada por Guy Williams que tuvo su estreno en octubre de 1957, fecha de la que en este año se cumplirá el sexagésimo aniversario.

Estrenada en la televisión Argentina en 1968, tuvo un éxito tan rotundo como inmediato y se convirtió en una serie destinada a ser un icono de la historia de la pantalla chica.

La romántica historia, ubicada en los años ’20 del siglo XIX, muestra la lucha del pueblo californiano, por entonces bajo dominación española, contra sus crueles gobernantes y lo hace bajo el amparo de un héroe anónimo que, vestido de negro y ocultando su rostro tras un antifaz, emplea su astucia y valor empuñando una espada como principal arma de combate, haciéndose llamar: el Zorro, aunque en realidad se trata de un acaudalado joven que ha regresado de España, donde cursó estudios y que ha decidido asumir esa doble personalidad para ocultar sus planes libertarios.

Por entonces nuestro país había escuchado a través del radioteatro, masivo medio de llegada a un público ávido de buenas historias en tiempos en que la televisión buscaba dar su primer paso, una obra titulada: “El León de Francia”, que narraba la historia de un joven francés, el menor de ocho hermanos, que presentaba una doble personalidad, dado que si bien se lo identificaba como un literato afeminado, en realidad era un valiente que se escudaba en aquella inofensiva personalidad para poder asumir su oculto rol de héroe y luchar por su pueblo contra la tiranía real que oprimía a su país.

Esa historia, difundida por radio y protagonizada por actores argentinos, contó con 83 capítulos y, como se estilaba entonces, fue llevada al teatro por su mismo elenco, en giras que llegaban a diferentes puntos del territorio argentino.

Otra similitud aparece, aunque ya en la pantalla nacional, en 1976, de la mano de Rodolfo Bebán como protagonista de “El Gato”, una telenovela donde el nombrado encarnaba a Rodolfo Vardás, un joven tildado de cobarde y afeminado que, por las noches, asumía su papel de héroe para enfrentarse al déspota Virrey que gobernaba la isla en nombre del rey de España.

La tira, con un gran elenco integrado por Oscar Ferrigno, Enrique Iglesias, Rodolfo Ranni, Delfy de Ortega, Gabriela Gilli, Enrique Kossi, Patricia Castel, y Héctor Miranda, entre otros, tuvo su éxito de momento. Pero ni el León de Francia, ni mucho menos El Gato, alcanzaron la mayúscula popularidad nacional de El Zorro, un personaje de historieta creado por Johnston Mc Culley, y que ya había sido llevado al cine con protagónicos de: Douglas Fairbanks en 1920 y TyronePower, veinte años después.

Esta historia narra el regreso a Los Ángeles, ciudad del territorio de California que por entonces era de dominio español, del joven Diego de la Vega, hijo único de don Alejandro de la Vega, reconocido y poderoso hacendado del lugar.

Diego llega acompañado de Bernardo, un amigo mudo que oficiará de sirviente pero que haciéndose pasar por sordomudo, escuchará y transmitirá, aunque con señas, todo lo importante a su amigo, sin despertar sospechas de su función de espía.

Durante los 80 capítulos de la historia y ante las injusticias cometidas por el poder de turno, el Zorro enfrenta a diversos comandantes de la guarnición militar de la ciudad, tales como los capitanes: Briones, cuyo nombre no recuerdo haberlo oído en toda la serie, Enrique Sánchez Monasterio, Arturo Toledano, Luis Guerrero, Felipe Arrellanos, Salvador Mendoza, y el impostor que ocupa el lugar de Juan Ortega; o bien otros poderosos personajes como: el licenciado Piña, el magistrado Galindo, o incluso el ambicioso separatista José Sebastián Vargas, conocido como El Águila.

Enormes figuras desfilaron como actores de reparto. Alcanza quizá con nombrar a: Richard Anderson, Lee Van Cleef, Robert Vaughn, y César Romero, pero sin duda alguna, los más recordados serán por siempre: BrittLomond (Monasterio) y el reconocido barítono Henry Calvin que dio vida al simpático Sargento Demetrio López García, muy bien secundado por Don Diamond como el inocente y torpe Cabo Reyes.

El amor, aunque en mucha menor escala, está presente, dado que es el Zorro el que ha despertado pasiones en varias damas distinguidas como Rosarito Cortez, la novia de la infancia de Diego, que se decide por el Zorro. No obstante, al enmascarado lo termina cautivando Ana María Verdusco, también enamorada del hombre negro pero no de Diego. Ahí se produce el punto crítico de la historia, dado que Diego decide entregarse a las autoridades como el Zorro, amparándose en una amnistía ofrecida por el gobernador, y así, ya como un de la Vega, poder casarse con su verdadero amor. Pero el vocablo amor abarca mucho más que eso, y ese en ese momento cuando don Alejandro, padre de Diego, revela saber el secreto de su hijo y le pide que, por el bien del pueblo que aún lo necesita, no se entregue. Es un momento febril, donde se produce una puja entre el amor filial, la dicha personal, y el amor por el pueblo.

Un capítulo muy emotivo que, por dar una cifra de su popularidad en español, basta con decir que hoy cuenta con 176.880 visitas solo en uno de los sitios de internet.

Otro capítulo muy visto es, obviamente, el final de la serie, el que en un sitio de internet, subtitulado en español, cuenta con 263.660 visitas a la fecha. Queda claro que no voy a develar el final, aunque en las últimas dos décadas ha sido exhibido en varias ocasiones, tanto por Telefé como por el canal del solcito multicolor, pero aún sigue mucha gente firme frente a la pantalla del 13 en los mediodías esperando disfrutar de las victorias de un héroe que, aun sin superpoderes ni nada extraordinario, es inteligente, astuto, valiente, acrobático y extremadamente diestro con su espada que pone al entero servicio de la justicia.

¿Cuál es la causa de tanta devoción? No puedo explicarlo. ¿Por qué misteriosa razón: telenovelas, noticieros y hasta un magazine, terminan siempre rindiéndose ante el rating del enmascarado? Es otro misterio. Porque todos sabemos que la serie arrastra público nuevo, pero son los menos, en general es vista por muchos de los que hemos disfrutado y seguimos disfrutando de sus capítulos, aun habiéndolos visto en tantas oportunidades como para saber hasta los diálogos o anticipar las escenas más comprometidas.

¿Qué nos pasa a sus seguidores? No sé. Tal vez porque se trata de uno de los paladines de la justicia más humano entre todos los creados por la ficció y en consecuencia uno, tal vez desde el subconsciente, busca identificarse como cuando éramos niños y el Zorro era a quien queríamos parecernos.

Es cierto que muchos ya estamos grandes, que estamos mucho más cerca de parecernos a don Alejandro que a Diego, pero cuando la tormentosa noche aparece en el centro de la pantalla chica y un relámpago dibuja una Z en el cielo, sabemos que surgirá nuestro héroe elevándose en su fiel caballo Tornado al son de una música inolvidable. No pregunten qué edad tenemos en ese instante. No queremos saberlo. Es más, no queremos que nos interrumpan, porque acaba de comenzar: ¡El Zorro!

¡Feliz domingo!

Roberto F. Rodríguez.

Foto: Calvin y Williams.